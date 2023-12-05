Ослепительный цвет глаз кошек может происходить от одного необычного предка

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эволюция цвета глаз у кошек была впервые отражена на генеалогическом древе, выявив, что необычный предок несет ответственность за разнообразие глаз в семействе кошачьих, от желтоглазых тигров до голубоглазых снежных барсов.

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Используя компьютерную модель, ученые анализировали цвета глаз современных кошек, выявив, что серые и карие глаза, вероятно, были у предков всех кошек. Ближайшие родственники кошек также обладают карими глазами, намекая на общего предка. Однако эволюция семейства кошачьих миллионы лет назад привела к взрыву разнообразия глаз: от коричневых до голубых.

Исследование, проведенное Джулиусом Табиным, аспирантом Гарвардского университета, охватывает более 40 видов кошек. Основные цвета глаз в семействе Felidae включают коричневый, серый, желтый, зеленый и синий. Установлено, что два пигмента, эумеланин и феомеланин, определяют цвет глаз. Серые глаза появились из-за случайной мутации, становясь переходным этапом между карими и другими цветами.

Исследователи не выявили явных корреляций между цветом глаз и другими характеристиками, но предположили, что это может быть связано с половым отбором. Другие ученые предложили, что цвет глаз может быть побочным эффектом отбора по цвету шерсти или изменяться случайным образом, пока не причиняет вреда кошкам.