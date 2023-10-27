Кинологи рассказали, в каких случаях стресс полезен собакам

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Стресс не всегда вреден для собак. По мнению экспертов, такие ситуации могут помочь псам адаптироваться к изменяющимся условиям. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал радиостанции "Радио 1", в каких случаях стресс может быть полезен для собак.

Фото: CreativeCommons by Alex Tyrey is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Положительный стресс, например, который собака переживает во время дрессировки, может положительно сказываться на ее обучении и способствовать более успешному выполнению команд. Важно, чтобы хозяева следили за другим, негативным стрессом, который может ухудшить качество жизни питомца. Этот вид стресса требует внимания и помощи, чтобы не стать образом жизни для собаки", — подчеркнул специалист.

Положительное воздействие стресса на собаку может проявиться, например, когда она ждет своего хозяина с работы. Также питомец может переживать стресс, когда обучается новым командам, играет, тренируется, ждет выгула и общения с друзьями. Однако важно, чтобы ситуации, вызывающие стресс у собаки, были ограничены. Кинологи предупреждают, что положительный стресс должен быть краткосрочным и не должен отвлекать или приводить к дополнительным проблемам в поведении питомца. Важно помнить, что дозирование стресса должно быть индивидуальным. Если собака боится оставаться одна дома, ожидание хозяина может вызвать длительное беспокойство, что негативно сказывается на ее здоровье. Если питомец ежедневно подвергается стрессовым ситуациям, это может привести к хроническому стрессу.

"Важно понимать, что стресс — это естественная реакция и неотъемлемая часть жизни. Нельзя полностью избежать стрессовых ситуаций для собаки, но мы можем сократить их количество и помочь питомцу более эффективно справляться с воздействием событий на его состояние", — добавил Голубев.

Если собака постоянно находится в состоянии напряжения, она может не слушаться своего хозяина, отказываться от прогулок, еды, игр и общения с другими животными. Нельзя игнорировать стрессовое состояние собаки. Если у питомца хронически развивается стресс, это может привести к формированию фобий или агрессии, а также способствовать развитию серьезных заболеваний.

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