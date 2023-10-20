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Кинологи назвали способы правильного воспитания собаки

2:40
Зоосфера

Воспитание собаки — это трудный и длительный процесс. Однако одной из самых сложных частей этого процесса является правильное воздействие на питомца в случае необходимости исправления его поведения. Президент Российской кинологической федерации, Владимир Голубев, подчеркнул в беседе "Радио 1", что важно отказаться от физической агрессии и вместо этого работать с психологией собаки.

Кинологи назвали способы правильного воспитания собаки
Фото: CreativeCommons

Голубев отметил, что наказание само по себе не является наиболее эффективным средством обучения собаки. Неправильное применение наказания может иметь серьезные последствия. Важно понимать, что под "наказанием" не подразумевается применение физической силы. Это вместо этого означает демонстрацию хозяином такого поведения, которое дает понять собаке, что ее действия не устраивают хозяина.

Если собаку наказывать физически, она может перестать видеть в хозяине безопасного лидера и начать воспринимать его как непредсказуемого и агрессивного объекта, от которого нужно держаться подальше. В результате собака может перестать слушаться хозяина и даже проявить агрессивное поведение в ответ на такие действия. Вместо этого кинологи рекомендуют выражать недовольство поведением собаки непосредственно в момент нарушения правил. Например, если пес пытается грызть ваши кроссовки, вы можете сказать "Нельзя!" строгим голосом и отправить его на место. Важно, чтобы наказание было связано с конкретным действием.

Кинологи также напоминают, что нежелательное поведение у собак часто связано с их инстинктами. Например, если ваш пес пытается украсть еду со стола, предоставьте ему запрещающую команду и удалите его из ситуации. Эти действия следует повторять, чтобы собака поняла, что такое поведение недопустимо.

Мгновенная реакция хозяина на нежелательное поведение также помогает выразить недовольство. Этот метод заключается в том, что вы реагируете неприятным образом на действия животного, например, тянете поводок, если питомец пытается запрыгнуть на прохожего. Как только собака успокаивается, противодействующее воздействие прекращается. Этот метод помогает собаке понять, что ее поведение недопустимо.

Лучший подход — обучать собаку так, чтобы она не проявляла нежелательного поведения. Если все же приходится прибегать к наказанию, важно использовать гуманные методы, чтобы донести информацию до собаки понятным и эффективным способом.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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