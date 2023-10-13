Кинологи раскрыли, когда вылизывание лап может быть опасно для собаки

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вылизывание лап у собаки может быть сигналом о возможных проблемах. Например, причиной может быть застрявший между подушечками объект, боль, кожные проблемы или проблемы с гигиеной. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации, Владимир Голубев, в беседе с "Радио 1".

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"Если собака иногда лижет лапы, не стоит сразу беспокоиться. Но если это происходит постоянно, важно выявить причины. Это может быть аллергия, стресс, занозы, порезы и другие причины. Тщательно осмотрите лапы своего питомца, чтобы исключить повреждения или наличие острого предмета. В некоторых случаях потребуется помощь ветеринара", — подчеркнул специалист.

Гигиенические моменты также могут быть причиной лижущего поведения собаки. Если она вылизывает лапы после прогулки или приема пищи, это может свидетельствовать о чрезмерной чистоплотности. Даже у малопедантичных собак такое поведение может проявиться время от времени, и в этом случае нет причин для беспокойства о здоровье питомца.

Если собака во время прогулки усиленно лижет лапы, это может быть признаком наличия инородного объекта. Например, сухие растения или острые предметы могут вызвать дискомфорт. Важно внимательно проверить лапы питомца и, при обнаружении повреждения, извлечь инородный объект, обработать рану.

Если питомец лижет лапу после укуса насекомого, следует проверить место укуса, удалить жало и обработать рану антигистаминным средством.

Аллергии, вызванные неправильным питанием или контактом с различными веществами, также могут быть причиной лижущего поведения. При появлении зуда и раздражения подушечек лап после еды, следует обратить внимание на признаки аллергии и консультироваться с ветеринаром.

Бактериальные или грибковые инфекции лап могут вызвать интенсивный зуд и боль. В таких случаях важно обратиться к ветеринарному врачу для постановки диагноза и назначения лечения. Кинологи подчеркивают, что самолечение может иметь серьезные последствия.

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4 причины, почему собаки вылизывают лапы