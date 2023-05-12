Как и где оборудовать спальное место для щенка

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Появление нового щенка в вашем доме — это волнительное время, но оно может быть и сложным, особенно когда речь идет о том, как приучить вашего нового пушистого друга ко сну. Первая ночь вдали от матери и однопометников может стать стрессом для малыша, поэтому важно предпринять некоторые шаги, чтобы он чувствовал себя комфортно и безопасно в новом спальном месте.

Фото: https://www.pumpkin .care/wp-content/uploads/2022/01/puppy-sleeping-in-bed_how-much-do-puppies-sleep-1-1024x536.jpg

Утомите щенка перед сном

Прежде чем укладывать щенка на ночь, убедитесь, что в течение дня у него было достаточно физических упражнений и игр. Уставший щенок, скорее всего, будет крепко спать всю ночь, и вы избежите разочарований, связанных с гиперактивным щенком, когда вы пытаетесь улечься на ночь.

Держите щенка рядом с собой

В первые несколько ночей рекомендуется держать спальное место щенка рядом с вашей кроватью. Это поможет новому питомцу чувствовать себя менее одиноко и более защищенно. Если вы планируете использовать конуру или ящик, подождите, пока щенок не придет в спокойное и расслабленное состояние, прежде чем закрывать его там. Важно, чтобы щенок не чувствовал себя в ловушке и не ассоциировал что-то негативное со своим спальным местом.

Обеспечьте щенка знакомыми предметами

Щенки воспринимают мир через нос, поэтому знакомые запахи могут помочь им расслабиться. Подумайте о том, чтобы положить полотенце, игрушку или одеяло с запахом матери-собаки и однопометников. Вы также можете добавить пару предметов с запахом новых членов семьи вашего щенка, чтобы помочь им познакомиться с вами и их новой стаей.

Коррекция нежелательного поведения

Если ваш щенок пытается покинуть свою кровать, скулит или грызет, чтобы справиться с беспокойством, мягко скорректируйте его поведение. Щенки привыкли к строгим правилам со стороны матери-собаки, поэтому они должны хорошо реагировать на мягкие, но твердые корректировки.

Подумайте о суррогатном учителе

Если в вашем доме есть другая воспитанная собака, вы можете использовать ее в качестве суррогатного учителя, чтобы помочь вашему новому щенку чувствовать себя спокойно и уверенно. Присутствие другой уравновешенной собаки поможет вашему щенку расслабиться и хорошо выспаться.

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