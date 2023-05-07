Эксперты: каждая кошка уникальна и продолжительность её жизни зависит от нескольких факторов

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как владелец кошки, вы хотите, чтобы ваш друг прожил долгую и здоровую жизнь. Достижения в области медицины, питания и ухода увеличили продолжительность жизни домашних кошек, но по-прежнему важно обеспечить кошке надлежащий уход на каждом этапе жизни.

Фото: pixabay.com

Средняя продолжительность жизни кошки

Средняя продолжительность жизни кошек составляет 13-17 лет. Известно, что некоторые из них живут до 20 лет и более. Крэм Пафф, рекордсмен по продолжительности жизни среди кошек, прожил 38 лет.

Факторы, влияющие на продолжительность жизни кошки

На продолжительность жизни кошки влияют несколько факторов, включая

питание,

образ жизни,

профилактический уход,

породу

и генетику.

Питание

Правильное питание имеет решающее значение для здоровья и долголетия вашей кошки. Котятам требуется рацион, специально разработанный для роста, в то время как взрослых кошек следует кормить исключительно кормом для взрослых кошек.

Образ жизни

У кошек, живущих на улице, продолжительность жизни меньше, чем у кошек, живущих в помещении. Это связано с тем, что уличные кошки больше подвержены риску инфекционных заболеваний, травм и паразитов. Вы можете помочь своей кошке прожить более долгую жизнь, держа ее в помещении или под присмотром во время прогулок на свежем воздухе.

Профилактический уход

Регулярные визиты к ветеринару, вакцинация и уход за полостью рта необходимы для здоровья вашей кошки. Раннее выявление проблем со здоровьем может привести к более успешному долгосрочному лечению.

Порода

Кошки смешанных пород подвержены наследственным заболеваниям реже, чем чистопородные кошки. Продолжительность жизни кошек разных пород также различна, поэтому владельцы породистых кошек должны учитывать породу своего питомца.

Генетика

Некоторые породы предрасположены к определенным заболеваниям, таким как болезни сердца, почек и рак. Знание породы и генетики вашей кошки поможет вам предвидеть возможные проблемы со здоровьем и спланировать надлежащий профилактический уход.

Помните, что каждая кошка уникальна, и продолжительность ее жизни может зависеть от нескольких факторов, поэтому важно сотрудничать с ветеринаром, чтобы обеспечить наилучший уход за вашим пушистым другом.

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