Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Трагедия в Перу: не менее 27 человек погибли при пожаре на золотодобывающей шахте
Почему чай опасен для здоровья? Врачи призвали россиян не злоупотреблять чаем
Медведев о причастных к покушению на Прилепина: даже с приговорёнными к пожизненному происходят несчастные случаи
Боевики ВСУ открыли огонь по своим позициям под Авдеевкой
Глава МИД Турции Чавушоглу назвал рискованными заявления оппозиции о санкциях против РФ
Политолог Стоякин объяснил, почему Зеленский откладывает контрнаступление
Хомский: Украина приобретёт статус Австрии времён холодной войны или Мексики
SHOT: диверсанты пытались вывести из строя оборудование на железной дороге в Челябинской области
Киев не получит С-400: Турция отказалась от сотрудничества с США

Эксперты: каждая кошка уникальна и продолжительность её жизни зависит от нескольких факторов

2:34
Зоосфера » Кошки

Как владелец кошки, вы хотите, чтобы ваш друг прожил долгую и здоровую жизнь. Достижения в области медицины, питания и ухода увеличили продолжительность жизни домашних кошек, но по-прежнему важно обеспечить кошке надлежащий уход на каждом этапе жизни.

Эксперты: каждая кошка уникальна и продолжительность её жизни зависит от нескольких факторов
Фото: pixabay.com

Средняя продолжительность жизни кошки

Средняя продолжительность жизни кошек составляет 13-17 лет. Известно, что некоторые из них живут до 20 лет и более. Крэм Пафф, рекордсмен по продолжительности жизни среди кошек, прожил 38 лет.

Факторы, влияющие на продолжительность жизни кошки

На продолжительность жизни кошки влияют несколько факторов, включая

  • питание,
  • образ жизни,
  • профилактический уход,
  • породу
  • и генетику.

Питание

Правильное питание имеет решающее значение для здоровья и долголетия вашей кошки. Котятам требуется рацион, специально разработанный для роста, в то время как взрослых кошек следует кормить исключительно кормом для взрослых кошек.

Образ жизни

У кошек, живущих на улице, продолжительность жизни меньше, чем у кошек, живущих в помещении. Это связано с тем, что уличные кошки больше подвержены риску инфекционных заболеваний, травм и паразитов. Вы можете помочь своей кошке прожить более долгую жизнь, держа ее в помещении или под присмотром во время прогулок на свежем воздухе.

Профилактический уход

Регулярные визиты к ветеринару, вакцинация и уход за полостью рта необходимы для здоровья вашей кошки. Раннее выявление проблем со здоровьем может привести к более успешному долгосрочному лечению.

Порода

Кошки смешанных пород подвержены наследственным заболеваниям реже, чем чистопородные кошки. Продолжительность жизни кошек разных пород также различна, поэтому владельцы породистых кошек должны учитывать породу своего питомца.

Генетика

Некоторые породы предрасположены к определенным заболеваниям, таким как болезни сердца, почек и рак. Знание породы и генетики вашей кошки поможет вам предвидеть возможные проблемы со здоровьем и спланировать надлежащий профилактический уход.

Помните, что каждая кошка уникальна, и продолжительность ее жизни может зависеть от нескольких факторов, поэтому важно сотрудничать с ветеринаром, чтобы обеспечить наилучший уход за вашим пушистым другом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сколько живут кошки. Продолжительность жизни кошек
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Откуда не ждали: решение Казахстана удивило россиян

Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.

РИАН: решение Центрального депозитария Казахстана удивило граждан РФ
МК: колонна немецких танков Leopard 2 направляется к Приднестровью
Немецкие танки Leopard 2 движутся к Приднестровью
Зеленскому больше не до поездок по Европе: под угрозой возможность получения помощи для Киева
Российский военный с позывным "Жених" взял в плен десяток боевиков ВСУ
В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Восемь факторов, от которых зависит здоровье сердца и долгая жизнь
НАТО не справится со злыми русскими: в Польше предупредили разжигателей войны
"Ловил куропаток": подозреваемый в покушении на Прилепина пытался оправдаться
"Ловил куропаток": подозреваемый в покушении на Прилепина пытался оправдаться
Последние материалы
SHOT: диверсанты пытались вывести из строя оборудование на железной дороге в Челябинской области
Киев не получит С-400: Турция отказалась от сотрудничества с США
Марков назвал признаки скорого наступления ВСУ
В Новом театре покажут "Государев венец"
"Способствует старению кожи": назван самый вредный продукт
Выбираем правильно улей для пчёл: какие домики для них опасны
Обрушение карусели в Оренбурге: подробности о пострадавших
Baza: работающим на парадах Победы сотрудникам Росгвардии выдали антидроновые ружья
Спикер ВСУ Игнат прокомментировал поражение ракеты "Кинжал" над Киевом: рано радоваться
Как привести давление в норму: лучшие способы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников