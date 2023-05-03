Эксперты: стерилизация или кастрация помогут вашему питомцу прожить более долгую и здоровую жизнь

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Одно из самых важных решений, которое вы принимаете в отношении своего питомца, — это стерилизация или кастрация. Это не только помогает бороться с перенаселением домашних животных, но и имеет многочисленные преимущества для здоровья и поведения вашего пушистого друга.

Фото: pixabay.com

Зачем стерилизовать или кастрировать животное?

Прежде чем перейти к вопросу о том, когда лучше стерилизовать или кастрировать животное, давайте сначала обсудим, почему это важно сделать. Стерилизация или кастрация вашего питомца может помочь предотвратить нежелательный приплод, снизить риск развития некоторых видов рака, а также устранить или уменьшить нежелательное поведение, такое как пометка территории и агрессия. Это также поможет вашему питомцу прожить более долгую и здоровую жизнь, уверяют эксперты.

Когда следует стерилизовать или кастрировать животное?

Возраст, в котором следует стерилизовать или кастрировать животное, зависит от различных факторов, таких как порода, размер и общее состояние здоровья. Однако общее правило заключается в том, чтобы сделать это как можно раньше. Ветеринары, которые следуют этой практике, отмечают более быстрое время восстановления и меньшее количество осложнений.

Для самок кошек и собак важно стерилизовать их до первой течки. Это может произойти уже в возрасте пяти месяцев, и лучше всего стерилизовать их как минимум за месяц до предполагаемой течки.

Самцов кошек и собак рекомендуется кастрировать в возрасте около шести месяцев. Однако некоторые ветеринары могут проводить эту процедуру и раньше, уже в возрасте восьми недель.

Преимущества стерилизации или кастрации вашего питомца

Стерилизация или кастрация вашего питомца имеет множество преимуществ, это в том числе:

Снижение риска развития некоторых видов рака, таких как рак молочной железы, яичников и яичек.

Устранение или уменьшение нежелательного поведения, такого как пометка, агрессия и бродяжничество.

Уменьшение количества нежелательных пометов и помощь в борьбе с перенаселением домашних животных.

Снижение риска некоторых инфекций, таких как пиометра (локальное скопление гноевидного содержимого в матке, потенциально опасное для жизни самок).

Улучшение общего состояния здоровья и продолжительности жизни вашего питомца.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.