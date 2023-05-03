Одно из самых важных решений, которое вы принимаете в отношении своего питомца, — это стерилизация или кастрация. Это не только помогает бороться с перенаселением домашних животных, но и имеет многочисленные преимущества для здоровья и поведения вашего пушистого друга.
Прежде чем перейти к вопросу о том, когда лучше стерилизовать или кастрировать животное, давайте сначала обсудим, почему это важно сделать. Стерилизация или кастрация вашего питомца может помочь предотвратить нежелательный приплод, снизить риск развития некоторых видов рака, а также устранить или уменьшить нежелательное поведение, такое как пометка территории и агрессия. Это также поможет вашему питомцу прожить более долгую и здоровую жизнь, уверяют эксперты.
Возраст, в котором следует стерилизовать или кастрировать животное, зависит от различных факторов, таких как порода, размер и общее состояние здоровья. Однако общее правило заключается в том, чтобы сделать это как можно раньше. Ветеринары, которые следуют этой практике, отмечают более быстрое время восстановления и меньшее количество осложнений.
Для самок кошек и собак важно стерилизовать их до первой течки. Это может произойти уже в возрасте пяти месяцев, и лучше всего стерилизовать их как минимум за месяц до предполагаемой течки.
Самцов кошек и собак рекомендуется кастрировать в возрасте около шести месяцев. Однако некоторые ветеринары могут проводить эту процедуру и раньше, уже в возрасте восьми недель.
Стерилизация или кастрация вашего питомца имеет множество преимуществ, это в том числе:
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