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Кинолог Голубев объяснил важность чипирования собак

1:06
Зоосфера

Важно заботиться о безопасности своей собаки и чипировать её даже в том случае, если она не участвует в выставках и не сопровождает хозяина в поездках. Это поможет значительно облегчить поиск пропавшего питомца. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отмечает, что многие люди вспоминают о чипировании только когда планируют поехать с животным в путешествие.

Кинолог Голубев объяснил важность чипирования собак

"Но это неверный подход: идентификация очень важна для каждой собаки. В экстренных ситуациях найти собаку проще, если она чипирована, на ней есть клеймо, а на ошейнике — адресник", — передаёт слова специалиста Радио 1.

Микрочип с индивидуальным кодом вводится под кожу. Это позволяет внести информацию о животном в базу данных (породу, кличку, возраст, а также данные владельца). Если собака потерялась и её привели в клинику, чип значительно облегчит поиск её хозяина.

Данная процедура безболезненна и не требует специальной подготовки.

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Чипирование. Что это и зачем нужно?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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