Эксперты рассказали о популярных мифах, касающихся здоровья домашних животных

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как владелец домашнего животного вы хотите сделать все самое лучшее для своего пушистого друга. Однако существует множество мифов о здоровье домашних животных, которые могут привести к путанице и даже навредить.

Если вы не видите блох на своем питомце, значит, их у него нет

Это опасный миф. Большинство блох в вашем доме находятся в неполовозрелой стадии, а значит, их не видно невооруженным глазом. Кроме того, многие взрослые блохи удаляются во время груминга. Чтобы определить, есть ли у вашего питомца блохи, ищите признаки блошиной грязи в шерсти или чрезмерного расчесывания. Лучший способ предотвратить заражение блохами — круглый год давать животному прописанные врачом препараты для профилактики блох.

Проблемы со здоровьем кошек лечить дешевле, чем проблемы со здоровьем собак

Хотя лекарства для кошек могут быть дешевле из-за их меньшего размера, стоимость базового медицинского обслуживания одинакова как для кошек, так и для собак. Например, рентгеновские снимки и основные анализы крови стоят одинаково, независимо от размера животного. До 35% владельцев домашних животных недооценивают стоимость ухода за ними, поэтому не стоит полагать, что содержание кошки обойдется значительно дешевле, чем содержание собаки, предупреждают эксперты.

Можно кормить питомца объедками со стола

Человеческая еда может вызвать серьезные проблемы с пищеварением у домашних животных, особенно если в ней много жиров и углеводов. Панкреатит может привести к летальному исходу, а долгосрочные проблемы включают увеличение веса и недоедание. Если вы хотите угостить своего питомца, выбирайте овощи, которые не были приправлены или обработаны маслом.

Тёплый нос означает, что ваш питомец болен

Температура носа вашего питомца не является показателем его здоровья. Теплый нос означает, что нос просто теплый. Факторы окружающей среды, такие как комнатная температура и влажность, могут влиять на температуру носа.

Кошки всегда приземляются на лапы

Хотя кошки обладают удивительной способностью приземляться на лапы, им это не всегда удается. Если кошка падает с большой высоты, она все равно может получить серьезные травмы. Держите окна закрытыми или зашторенными, чтобы предотвратить падение питомца.

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