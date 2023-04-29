Эксперты: собакам можно есть арбуз, если удалить кожуру и семена

2:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Арбуз — это вкусный фрукт, который может быть освежающим и полезным лакомством для людей в летние месяцы. Но безопасен ли он для собак?

Полезен ли арбуз для собак?

В целом, заверяют эксперты, арбуз является безопасным и полезным лакомством для большинства собак. И красный, и желтый арбузы безопасны для большинства щенков и взрослых собак, если у них нет диабета или чувствительности к сахару. Арбуз низкокалориен, не содержит жира и холестерина, а также имеет высокое содержание воды, что делает его отличным выбором для увлажнения организма вашего питомца в жаркие летние дни. Кроме того, арбуз содержит несколько необходимых витаминов и минералов, таких как витамин А, витамин В-6, витамин С и калий, которые полезны для общего здоровья вашей собаки.

Сколько арбуза может съесть собака?

Хотя арбуз является полезным лакомством, важно помнить, что он должен составлять только 10% от общего рациона вашей собаки. Остальные 90% должны приходиться на хорошо сбалансированный корм для собак. Чтобы было проще определить размер порций, ниже приведены общие рекомендации по безопасным размерам арбузных лакомств в зависимости от веса вашей собаки:

Можно ли собакам есть арбузные корки?

Нет, собакам не следует есть арбузные корки. Они могут стать серьезной угрозой удушья или привести к закупорке кишечника. Если ваша собака проглотила арбузную кожуру, вам следует немедленно обратиться к ветеринару.

Можно ли собакам есть арбузные семечки?

Прежде чем кормить собаку арбузом, удалите кожуру и семена. Семена могут стать причиной удушья, к тому же они содержат цианид, который в больших количествах может быть ядовит для собак. Хотя маловероятно, что собака сможет съесть достаточно семян, чтобы отравиться, лучше перестраховаться и удалить их.

Если ваша собака съела несколько семян, следите за ней на предмет появления признаков расстройства, таких как рвота или понос. Если вы заметили какие-либо симптомы, обратитесь к ветеринару.

Как безопасно кормить собаку арбузом

Когда вы кормите арбузом своего щенка, обязательно вымойте арбуз, удалите кожуру и семена и нарежьте его на небольшие кусочки. Вы также можете сделать блендером пюре из небольшого количества арбуза и насыпать его в еду вашей собаки или положить в игрушку, чтобы сделать забавное и освежающее лакомство.

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