Эксперты посоветовали, что делать, если домашние животные отравились кофеином

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кофеин — популярное вещество, без которого многие люди не могут жить, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как кофеин влияет на наших домашних животных? Дело в том, что домашние животные реагируют на кофеин так же, как и люди, а это значит, что кофеин может вызвать у них проблемы, которые могут привести к госпитализации или даже смерти, пояснили эксперты.

Безопасен ли кофеин для домашних животных?

По словам ученых, кошки и собаки не должны употреблять кофеин. Потребление кофеина может занять от 30 минут до часа, чтобы достичь пиковой концентрации в крови животного и вызвать признаки интоксикации. Проявление симптомов зависит от размера животного и количества потребленного кофеина.

Признаки того, что ваш питомец употребил кофеин

У собак и кошек клинические признаки интоксикации кофеином могут проявиться в течение 30-60 минут после употребления. Симптомы, на которые следует обратить внимание, включают:

беспокойство,

возбуждение,

гиперактивность,

рвоту и одышку,

а также тремор и судороги

по мере развития токсикоза.

Что делать, если ваш питомец употребил кофеин

Если вы считаете, что ваш питомец употребил кофеин, немедленно позвоните ветеринару. Попросите доктора оценить вес вашего питомца и количество вещества, содержащего кофеин, которое он мог употребить. Эти специалисты оценят потенциальный риск и порекомендуют необходимое лечение.

Лечение отравления кофеином у домашних животных

В зависимости от того, как быстро вы привезли животное, ветеринар может вызвать рвоту, чтобы предотвратить дальнейшее всасывание кофеина. Если ветеринар не сможет вовремя вызвать рвоту, он введет животному жидкость внутривенно, чтобы помочь вымыть кофеин из организма.

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