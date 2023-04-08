Эксперты советуют, как познакомить нового котёнка с вашей кошкой

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Появление в доме нового котенка — волнующее время для любого владельца домашнего животного, но знакомство нового питомца с вашей кошкой может оказаться непростой задачей. Чтобы обеспечить плавный и успешный переход, важно следовать нескольким ключевым шагам.

Подготовьте комнату для вашего нового котенка

Прежде чем принести котенка домой, важно подготовить для него отдельную комнату. Эта комната станет для котенка базой, пока он будет привыкать к новой обстановке. Убедитесь, что в комнате есть все необходимое, включая миски для еды и воды, туалет и когтеточка.

Отведите котенка к ветеринару

Очень важно отвести котенка к ветеринару, прежде чем знакомить его со своей домашней кошкой. Это позволит убедиться, что ваш новый питомец здоров и не заражен никакими паразитами или инфекционными заболеваниями. Если ваш котенок болен, это может подвергнуть риску вашу кошку.

Карантин для котенка

Когда вы принесете котенка домой, лучше всего поместить его на карантин в специально отведенную для него комнату на несколько дней. Это даст вашей кошке возможность привыкнуть к новому запаху и присутствию в доме. Поместите котенка в переноску и дайте его обнюхать вашей домашней кошке. Если ваша кошка шипит или ведет себя агрессивно, не волнуйтесь — это нормальная реакция.

Знакомство и отступление

Через несколько дней настанет время знакомить кошек друг с другом. Откройте дверь в комнату котенка и позвольте ему исследовать дом на свое усмотрение. Внимательно следите за кошками, но не вмешивайтесь и не принуждайте их к общению. Важно позволить кошкам установить свои границы и наладить отношения в собственном темпе.

Если кошка, живущая у вас, кажется возбужденной или агрессивной по отношению к котенку, постарайтесь отвлечь ее игрушками или лакомствами. Не забывайте уделять много внимания в этот период, чтобы ваша кошка не чувствовала себя обделенной вниманием.

Адаптация к новому котёнку

Адаптация к новому котенку может занять некоторое время, но если проявить терпение и настойчивость, то ваши кошки смогут мирно сосуществовать. Обязательно уделяйте обеим кошкам много любви, внимания и времени для игр. Со временем ваша домашняя кошка, скорее всего, привыкнет к новому члену семьи.

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