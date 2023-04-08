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Эксперты советуют, как познакомить нового котёнка с вашей кошкой

2:32
Зоосфера » Кошки

Появление в доме нового котенка — волнующее время для любого владельца домашнего животного, но знакомство нового питомца с вашей кошкой может оказаться непростой задачей. Чтобы обеспечить плавный и успешный переход, важно следовать нескольким ключевым шагам.

Эксперты советуют, как познакомить нового котёнка с вашей кошкой

Подготовьте комнату для вашего нового котенка

Прежде чем принести котенка домой, важно подготовить для него отдельную комнату. Эта комната станет для котенка базой, пока он будет привыкать к новой обстановке. Убедитесь, что в комнате есть все необходимое, включая миски для еды и воды, туалет и когтеточка.

Отведите котенка к ветеринару

Очень важно отвести котенка к ветеринару, прежде чем знакомить его со своей домашней кошкой. Это позволит убедиться, что ваш новый питомец здоров и не заражен никакими паразитами или инфекционными заболеваниями. Если ваш котенок болен, это может подвергнуть риску вашу кошку.

Карантин для котенка

Когда вы принесете котенка домой, лучше всего поместить его на карантин в специально отведенную для него комнату на несколько дней. Это даст вашей кошке возможность привыкнуть к новому запаху и присутствию в доме. Поместите котенка в переноску и дайте его обнюхать вашей домашней кошке. Если ваша кошка шипит или ведет себя агрессивно, не волнуйтесь — это нормальная реакция.

Знакомство и отступление

Через несколько дней настанет время знакомить кошек друг с другом. Откройте дверь в комнату котенка и позвольте ему исследовать дом на свое усмотрение. Внимательно следите за кошками, но не вмешивайтесь и не принуждайте их к общению. Важно позволить кошкам установить свои границы и наладить отношения в собственном темпе.

Если кошка, живущая у вас, кажется возбужденной или агрессивной по отношению к котенку, постарайтесь отвлечь ее игрушками или лакомствами. Не забывайте уделять много внимания в этот период, чтобы ваша кошка не чувствовала себя обделенной вниманием.

Адаптация к новому котёнку

Адаптация к новому котенку может занять некоторое время, но если проявить терпение и настойчивость, то ваши кошки смогут мирно сосуществовать. Обязательно уделяйте обеим кошкам много любви, внимания и времени для игр. Со временем ваша домашняя кошка, скорее всего, привыкнет к новому члену семьи.

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Как подружить взрослого кота/кошку с котенком! Что делать?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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