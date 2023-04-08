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Компания ViaGen Pets and Equine сообщила, что клонирование вашей собаки будет стоить 4 млн рублей

2:28
Зоосфера » Собаки

Вы любитель собак, который с ужасом представляет себе, что может потерять своего любимого питомца? Мысль о потере пушистого друга разрушительна, а пережить горе, которое приходит с его кончиной, может быть непросто. К счастью, с развитием технологий клонирование собаки стало реальной возможностью, более доступной, чем вы думаете.

Компания ViaGen Pets and Equine сообщила, что клонирование вашей собаки будет стоить 4 млн рублей

Наука о клонировании собак

Клонирование собак может показаться чем-то из научно-фантастического фильма, но это реально уже несколько лет. ViaGen Pets and Equine — американская компания, которая начала производство клонированных собак в 2015 году и с тех пор успешно клонировала несколько сотен питомцев для своих семей. В результате клонирования получаются генетические близнецы вашей собаки. Клонированные собаки способны прожить полноценную и здоровую жизнь и подвержены заболеваниям не больше, чем любая другая собака. Они также имеют тот же внешний вид и, возможно, даже интеллект и темперамент.

Процесс клонирования собак

Если вы думаете, что в будущем захотите клонировать свою собаку, первым шагом будет "генетическая консервация". Это включает в себя сбор ДНК/генетического образца вашей собаки через небольшой образец ткани, который ваш ветеринар может взять в любом возрасте. Затем образец замораживается для использования в будущем, если вы решитесь на клонирование.

Стоимость клонирования собак

Неудивительно, что клонирование является дорогостоящим процессом. В настоящее время стоимость клонирования собаки в ViaGen составляет около четырёх миллионов рублей. Расходы, связанные с клонированием, одинаковы независимо от породы собаки и размера клонируемой собаки. За эту сумму люди могут рассчитывать на получение одного или двух клонированных щенков.

Будет ли клонированная собака такой же, как ваша собака?

Главный вопрос, который возникает у большинства людей, когда речь заходит о клонированных собаках, — будет ли полученный щенок таким же, как их собака? Ответ на этот вопрос сложен. Хотя клонированный щенок будет генетически идентичен вашей собаке и будет выглядеть как ваша собака, у него не будет того же жизненного опыта и социализации, что у вашей собаки.

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В Китае растет спрос на клонированных домашних животных
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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