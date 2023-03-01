В Новосибирске безногому коту Сухарику собирают 200 000 рублей на протезы

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Животные, живущие на улице, всегда подвержены риску смерти. Но коту Сухарику из Свердловской области повезло больше — его вовремя обнаружили.

Волонтёры "Дари Добро Сухой Лог" бросили клич о помощи. Животное нашли в плачевном состоянии в Сухом Логе. Лапы Сухарика перемёрзли на столько, что из-за развившейся инфекции он не мог есть. Конечности и хвост пришлось ампутировать.

Как сообщает Сиб.фм, врачи из Новосибирска готовы сделать для кота протезы, но стоить они будут 200 000 рублей. Сейчас животное находится под присмотром ветеринаров, и каждый день борется за жизнь, которая зависит от помощи людей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.