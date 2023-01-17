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В Новосибирске чихуахуа выкормила трёх выброшенных котят

Зоосфера

1 января в Новосибирске в мусорном баке женщина обнаружила троих новорождённых котят, выйдя на прогулку с собакой. Пройти мимо она не смогла и забрала найдёнышей домой.

Приют "Шанс на десятую жизнь", в который обратилась спасительница, прислал ей специальное молоко, чтобы выкормить котят, но без мамы им окрепнуть было бы сложно. Тогда на выручку пришла собака её знакомой, миниатюрная чихуахуа, которая недавно стала мамой. Молока у питомца хватало, так как из трёх родившихся щенков выжил только один, сообщает Сиб.фм.

Котят собака приняла сразу и принялась их вылизывать. Однако малыши не сразу начали принимать еду от новой мамы, но через время привыкли и сейчас уже окрепли и открыли глаза.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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