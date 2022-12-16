Вирусолог Альтштейн: человек может заразить гриппом домашних питомцев

Человек может заразить своих питомцев гриппом, однако состояние здоровья животных не ухудшится. Об этом сообщил вирусолог Анатолий Альтштейн.

В интервью URA.RU он отметил, что вирусы по-разному действуют на людей и домашних животных. По его словам, у питомцев, подхвативших грипп, эта болезнь не развивается.

"Человек может его передать животному, но только животному ничего плохого не будет", — уточнил эксперт.

Как пояснил специалист, некоторые инфекции способны передаваться от человека к питомцам и негативно влиять на их здоровье, но такие случаи — большая редкость. Кроме того, он подчеркнул: домашние кошки и собаки не в силах передавать вирус гриппа людям. Данное заболевание активно распространяется лишь от человека к человеку, резюмировал Альтштейн.

Ранее врач Андрей Кондрахин призвал ввести масочный режим в России из-за растущей циркуляции гриппа. Медик добавил, что у многих жителей РФ нет антител к нему.