Человек может заразить своих питомцев гриппом, однако состояние здоровья животных не ухудшится. Об этом сообщил вирусолог Анатолий Альтштейн.
В интервью URA.RU он отметил, что вирусы по-разному действуют на людей и домашних животных. По его словам, у питомцев, подхвативших грипп, эта болезнь не развивается.
"Человек может его передать животному, но только животному ничего плохого не будет", — уточнил эксперт.
Как пояснил специалист, некоторые инфекции способны передаваться от человека к питомцам и негативно влиять на их здоровье, но такие случаи — большая редкость. Кроме того, он подчеркнул: домашние кошки и собаки не в силах передавать вирус гриппа людям. Данное заболевание активно распространяется лишь от человека к человеку, резюмировал Альтштейн.
Ранее врач Андрей Кондрахин призвал ввести масочный режим в России из-за растущей циркуляции гриппа. Медик добавил, что у многих жителей РФ нет антител к нему.
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