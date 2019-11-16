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Автор Ирина Гусакова

Можно ли добавлять фенхель в рацион собаки

Зоосфера » Собаки

Иногда говорят, что нужно давать фенхель собаке, чтобы у нее приятно пахло изо рта. Но известно, что запах вызывается многими причинами, среди которых первая — бактерии, и фенхель мало поможет в их устранении. Многие собачьи корма действительно содержат фенхель из-за большого количества витаминов, которые имеются в его зернах. Помимо этого, он помогает в работе желудочно-кишечного тракта. Поэтому иногда рекомендуется добавлять немного фенхеля в пищу собаки, особенно если у нее есть легкие проблемы с пищеварением. Но следует помнить, что перед тем, как делать это, следует проконсультироваться с ветеринаром и убедиться, что добавление фенхеля не причинит вреда вашему животному.

Как и в случае со многими другими растениями, которые мы добавляем в пищу, у фенхеля есть некоторые преимущества. Он имеет благоприятное воздействие как на человеческий, так и на собачий организм благодаря высокому содержанию железа, витаминов А и С и калия. Фенхель действительно может сделать дыхание собаки более приятным. Но причина этого в том, что некоторые проблемы с желудочно-кишечным трактом могут вызывать как спазмы, так и проблемы с непосредственно пищеварением, и фенхель, помогая ему, способствует нормализации процесса. Фенхель содержит высокий уровень антиоксидантов, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Фенхель также считается эффективным для борьбы с артритом и болезнью Крона.

Добавление фенхеля в рацион собак становится все более распространенным. И причина этого не только в желании иметь животное со свежим дыханием. Фенхель будет полезен, если у вашей собаки возникает несварение, кишечные спазмы и даже кишечные паразиты, помогая избавиться от этих проблем и дополняя действие специальных лекарственных препаратов.

Свежий фенхель продается в овощных отделах магазинов. Можно также купить сушеные семена в разделе со специями. Его можно использовать для приготовления напитка, который можно давать питомцу по одной чайной ложке в день. Вы легко поймете, что даете собаке слишком много фенхеля, так как в этом случае у нее возникнет диарея.

Фото: dogipedia.com.ua

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Можно ли добавлять фенхель в рацион собаки
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