Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, в каком случае изменения в поведении домашнего животного являются важными сигналами для хозяина.
По словам специалиста, перемены могут свидетельствовать о нарушениях в работе организма собаки. Например, если питомец отказывается от еды, у него, скорее всего, что-то болит. В этом случае животное необходимо показать врачу, предупредил эксперт. Такой шаг нужен и при пассивности или агрессивности собаки, добавил Голубев.
"Отсутствие физической активности, скука, недостаточное внимание хозяина могут быть причинами резкого изменения поведения питомца", — сказал специалист, слова которого передаёт Радио 1.
Вместе с этим собеседник издания подчеркнул, что возникновение перемен возможно при смене ритуалов. В качестве примера эксперт привёл переезд.
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