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Собак уличили в ревности к хозяевам

Зоосфера » Собаки

Собаки ревнуют своих хозяев к другим собакам, выяснили новозеландские учёные. Даже если "конкурент" — игрушечная собака.

Собак уличили в ревности к хозяевам

Исследователи из Оклендского университета (Новая Зеландия) провели эксперимент с участием 18 добровольцев с их питомцами. Половину из них разместили в комнатах, где находился флисовый конус, а остальных — в комнатах с игрушечными (но реалистичными) собаками. Учёных интересовало, какие эмоции будут проявлять собаки при виде хозяина, занятого игрушкой.

Выяснилось, что флисовый конус не произвёл на собак ни малейшего впечатления. Зато, когда хозяева играли с "другой собакой", питомцы начали проявлять беспокойство и явные признаки ревности. При этом они повторяли своё поведение, даже когда между собакой и хозяином устанавливали непрозрачный экран, и пёс не мог видеть, чем занимается его владелец. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Psychological Science.

"Ещё рано говорить, испытывают ли собаки ревность так же, как мы. Но теперь ясно, что они реагируют на ситуации, вызывающие ревность, даже если они происходят вне поля зрения", — сделали вывод исследователи.

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Зоопсихология: для собак или для людей?
Автор: Людмила Черткова
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