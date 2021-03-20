Российская кинологическая федерация (РКФ) призвала собаководов не рисковать здоровьем питомца ради лайков и просмотров в соцсетях, поскольку такие способы привлечь внимание зрителей могут закончиться серьезной травмой или гибелью животного, заявил РИА "Новости" президент РКФ Владимир Голубев.

"Иногда собаководы совершенно теряют голову и выполняют опасные трюки со своей собакой, зачастую против ее воли. Экстремальные прыжки, подбрасывание собаки с высоты или в снег и другие опасные элементы не редкость на просторах интернета. Но я призываю не рисковать здоровьем четвероногого друга ради просмотров и лайков. Это может закончиться серьезной травмой или гибелью животного. Собаководам нужно помнить, что собака — это не игрушка, и они несут ответственность за жизнь и здоровье питомца", — заявил Голубев.