Российская кинологическая федерация (РКФ) призвала собаководов не рисковать здоровьем питомца ради лайков и просмотров в соцсетях, поскольку такие способы привлечь внимание зрителей могут закончиться серьезной травмой или гибелью животного, заявил РИА "Новости" президент РКФ Владимир Голубев.
"Иногда собаководы совершенно теряют голову и выполняют опасные трюки со своей собакой, зачастую против ее воли. Экстремальные прыжки, подбрасывание собаки с высоты или в снег и другие опасные элементы не редкость на просторах интернета. Но я призываю не рисковать здоровьем четвероногого друга ради просмотров и лайков. Это может закончиться серьезной травмой или гибелью животного. Собаководам нужно помнить, что собака — это не игрушка, и они несут ответственность за жизнь и здоровье питомца", — заявил Голубев.
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