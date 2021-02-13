Американский бизнесмен оставил всё наследство собаке

Бизнесмен Билл Доррис из США решил завещать пять миллионов долларов своей собаке Лулу. Он умер в возрасте 84-х лет в конце прошлого года. Согласно завещанию, был создан специальный фонд на содержание собаки.

У предпринимателя не было жены и детей, а последние годы за его псом присматривала подруга Марта Бертон. Сейчас Лулу живёт вместе с ней.