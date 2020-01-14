В Карелии зоозащитники спасли брошенных медвежат

В Карелии медведицу испугали звуки лесозаготовительной техники, поэтому она покинула свою берлогу, в которой остались медвежата.

Малышей спасли сотрудники Центра спасения, которым позвонили из Министерства природных ресурсов республики Карелия и рассказали об этой ситуации.

Специалисты преодолели 1600 километров и доставили двух медвежат в центр. Им не больше недели. Вес детенышей составляет 700 граммов. Специалисты будут обследовать медвежат, так как они некоторое время находились в берлоге без медведицы.

Сейчас медвежата находятся под наблюдением специалистов. Сотрудники центра надеются, что у у малышей не возникнет проблем со здоровьем.

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