Животные в зоопарке Владикавказа будут переведены в открытые вольеры

Во Владикавказа будет проведена перестройка территории городского зоопарка. Основная задача - перевести животных из клеток в открытые вольеры.

По словам главы муниципального образования города Владикавказа, Русланбека Икаева, зоопарк будет благоустроен, а все его обитатели теперь будут содержаться в открытых вольерах.

В процессе проектирования планируется задействовать все площади. Сейчас зоопарк расположен на площади 0,5 гектара, а общая площадь территорий, принадлежащих зоопарку, составляет 5 га.

В зоопарке Владикавказа представлены самые разные животные. Посетители зоопарка смогут увидеть львов, верблюдов, медведей, зубров и других обитателей. Также зоопарк принимает больных животных, в том числе и из других стран.