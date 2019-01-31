Отец спас сына от крокодила, укусив хищника за лапу

Некто Диего Абулхасан из города Балабака (Филиппины), спасая сына, попавшего в зубы крокодилу, так искусал рептилию, что та бросила добычу и ретировалась.

Крокодил напал на 12-летнего подростка, когда тот со своим младшим братом купался в реке. Он схватил мальчика за руку и потащил в воду.

Пока рептилия пыталась убить ребенка, его брат успел сбегать домой и позвать отца. Сражение Диего Абулхасана с крокодилом очевидцы описывают по-разному. По одной версии, он бил крокодила кулаком по морде, по другой, — палкой.

Однако ни кулаки, ни палка не подействовали на хищника. Он упорно не хотел выпускать мальчика из пасти. Тогда отец вцепился в него зубами и грыз несколько минут, пока рептилия не отступилась.

Мальчик, хоть и серьезно пострадал, остался жив и сейчас выздоравливает в больнице.

Между прочим, в этом Балабаке крокодилам частенько достается на орехи. В прошлом году рептилия напала на 15-летнего подростка. Тогда на помощь мальчику тоже прибежал отец, как следует наподдавал хищнику и спас сына.