Экс-помощник Трампа: президент составлял список "змей" в Белом доме

Бывший помощник действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Клифф Симс написал и издал книгу "Команда гадюк". В ней Симс рассказал о том, как работает американское правительство.
Об этом пишет американское издание The Washington Post.
Так, например, в своей книге Клифф Симс приводит беседу с бывшим главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Последний заявляет, что эта работа — худшая в его жизни. Джон Келли, пишет Клифф Симс, признался, что ненавидит свою работу в правительстве Соединенных Штатов Америки.
Также Клифф Симс в своей книги упоминает о том, что американский президент Дональд Трамп постоянно питал подозрения к своим самым близким помощникам. Так, при поддержке своего телохранителя Кейта Шиллера глава государства даже составил список врагов в американском правительстве. Любопытно, что, по словам Клиффа Симса, их Дональд Трамп прозвал "змеями".
В книге "Команда гадюк" отмечается, что Дональд Трамп неоднократно заявлял: " Мы собираемся избавиться от всех змей, даже от тех, кто обитает на самом дне".
В последнее время в Вашингтоне действительно кипят нешуточные страсти. Так, американское правительство даже настиг "шатдаун" — частичная приостановка его работы. Все из-за того, что большинство представителей правительства США не соглашаются с позицией Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Соединенных Штатов Америки намерен построить стену даже взамен расширения военного присутствия страны в Арктике.
Фото: facebook. com/DonaldTrump
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