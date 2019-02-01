Американская телеведущая: Россия может отключить отопление в США во время морозов

1 февраля в эфире американского телеканала MSNBC телеведущая Рэйчел Мэддоу предположила, что Российская Федерация может вмешаться в энергетическую систему США и отключить отопление. Примечательно то, что в США наблюдается рекордное снижение температуры в некоторых штатах.

Во время обсуждения низких температур, которые наблюдаются на территории Америки, Мэддоу поинтересовалась у зрителей, что бы они делали, если бы оказались без отопления по вине России во время аномальных вопросов. Телезрители восприняли вопрос ведущей неоднозначно.

Рэйчел Мэддоу не пояснила телезрителям, что именно натолкнуло ее на такие размышления. Но пользователи социальной сети Twitter считают, что американка просто решила воспользоваться "трендом" и обвинить Россию, чтобы повысить рейтинги телеканала.

Напомним, Рэйчел Мэддоу уже неоднократно обвиняла Россию во всех проблемах США. В 2016 году она обвинила Владимира Путина в хакерских атаках на ресурсы США.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о жесткой критике в адрес Рэйчел Мэддоу за то, что она лицемерно заплакала в прямом эфире.

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