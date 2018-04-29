Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Киев направил в Донбасс тяжелое вооружение и четыре вагона с солдатами

Мир » Бывший СССР » Украина » Дети Донбасса

Официальный Киев направил в Донбасс тяжелое вооружение и четыре вагона с военными. Об этом заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Киев направил в Донбасс тяжелое вооружение и четыре вагона с солдатами. Киев направил в Донбасс тяжелое вооружение и четыре вагона с сол

"О том, что официальный Киев намерен решать конфликт в Донбассе исключительно силовым путем, свидетельствует продолжающееся наращивание вооружения и техники вблизи линии боевого соприкосновения", — цитируют Марочко местные информагентства.

Как рассказал Марочко, эшелон с военными уже прибыл в подконтрольный украинским силовикам населенный пункт Рубежное. Среди техники — девять БМП и две реактивные системы залпового огня "Град".

В Беловодск также прибыли дополнительные силы — это рота из состава батальона "Полтава" украинской Национальной гвардии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Украина перебрасывает дополнительные армейские подразделения к линии соприкосновения в Донбассе.

"Мы продолжаем фиксировать наращивание сил и средств Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, нашей разведкой получены данные о прибытии в Мариуполь из Херсонской области двух колонн техники из состава 56 отдельной мотопехотной бригады до двух батальонов", — рассказал представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Читайте также:

Зачем Папа Римский благословил ВСУ уничтожить Донбасс

Украина использовала против Донбасса оружие массового поражения

Андрей ПУРГИН — о возможном скором вторжении ВСУ в Донбасс

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Донбасс: провокации ВСУ и «странное поведение» миссии ОБСЕ
Темы ВСУ войска Донбасс
Обсудить
Актуальная аналитика
Россия
Регионы готовятся отмечать 9 мая
Советское наследие
Георгий Шпагин - отец оружия Победы
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Читательский топ
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Западу посоветовали гнать Россию отовсюду, откуда только возможно
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Новости Все >
Президент Южной Кореи отчитался Путину о переговорах с Ким Чен Ыном
Киев направил в Донбасс тяжелое вооружение и четыре вагона с солдатами
В Москве задержан очередной "стреляющий" свадебный кортеж
Россия тестирует макет нового космического корабля "Федерация"
Эфиопия требует от Британии вернуть награбленные сокровища
В Ереване снова бунтует оппозиция
Популярное Комментируемое Выбор читателей
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина

На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...

Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Точка зрения
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Мир
Западу посоветовали гнать Россию отовсюду, откуда только возможно
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина

На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...

Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Мир
Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах
Точка зрения
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС

Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.

России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Мир
В Киеве предложили забрать у России Крымский мост как "контрибуцию"
Мир
Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах
Игорь Буккер Георгий Шпагин - отец оружия Победы Игорь Буккер Василий Амирджанов Квант исключительности. Он неизлечим? Василий Амирджанов Соломон Соловьев Астролог: рожденные 29.04 энергичны Соломон Соловьев
Комментарии
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Военный политолог: Ванга знала о судьбе Сирии
Коллекция предателей Родины. Виктор Беленко
В Ереване снова бунтует оппозиция
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Англичан перед ЧМ-2018 предупредили, над чем в России лучше не шутить
Англичан перед ЧМ-2018 предупредили, над чем в России лучше не шутить
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Квант исключительности. Он неизлечим?
Киев направил в Донбасс тяжелое вооружение и четыре вагона с солдатами
КНДР устроит публичное закрытие ядерного полигона
Эфиопия требует от Британии вернуть награбленные сокровища
Американцы приуныли: у русских — "устрашающий" подводный флот
Военный политолог: Ванга знала о судьбе Сирии
Глава Еврокомиссии назвал Путина другом и отказался обсуждать безопасность Европы без России
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Американцы приуныли: у русских — "устрашающий" подводный флот
Польские СМИ: Россия больно по нам ударит "Макдоналдсом"
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель вернулись домой из США с пустыми руками. Дональд Трамп указал им на их места. Почему Трамп игнорирует Евросоюз, но не Россию?

Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Мир
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ближний Восток
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался