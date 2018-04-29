Киев направил в Донбасс тяжелое вооружение и четыре вагона с солдатами

Официальный Киев направил в Донбасс тяжелое вооружение и четыре вагона с военными. Об этом заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"О том, что официальный Киев намерен решать конфликт в Донбассе исключительно силовым путем, свидетельствует продолжающееся наращивание вооружения и техники вблизи линии боевого соприкосновения", — цитируют Марочко местные информагентства.
Как рассказал Марочко, эшелон с военными уже прибыл в подконтрольный украинским силовикам населенный пункт Рубежное. Среди техники — девять БМП и две реактивные системы залпового огня "Град".
В Беловодск также прибыли дополнительные силы — это рота из состава батальона "Полтава" украинской Национальной гвардии.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Украина перебрасывает дополнительные армейские подразделения к линии соприкосновения в Донбассе.
"Мы продолжаем фиксировать наращивание сил и средств Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, нашей разведкой получены данные о прибытии в Мариуполь из Херсонской области двух колонн техники из состава 56 отдельной мотопехотной бригады до двух батальонов", — рассказал представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
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