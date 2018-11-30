Порошенко закрыл Украину для российских мужчин. Будет ли ответ?

Действующий президент Украины Петр Порошенко собирается ужесточить правила въезда граждан Российской Федерации на территорию Незалежной.

На совете, посвященном обороноспособности страны, Петр Порошенко отметил, что Киеву необходимо ужесточить правила въезда россиян в тех регионах Украины, в которых он сам недавно ввел военное положение. А это, напомним, Винницкая, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Запорожская и Херсонская области.

Петр Порошенко, кстати, уже запретил въезд на территорию Украины россиянам от 16 до 60 лет. Свое решение украинский президент объяснил тем, что таким образом Москва, по его мнению, может сформировать на территории Незалежной военные отряды.

Министерство иностранных дел Российской Федерации, что неудивительно, инициативы Петра Порошенко прокомментировало. Так, в российском дипломатическом ведомстве идеи украинского президента назвали русофобскими и поделились мнением, что таким образом он просто пытается заработать себе популярность. В МИД РФ резюмировали, что Петр Порошенко втягивает Украину в "чреватую катастрофой авантюру".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко всерьез намерен ущемлять права россиян на Украине. Об этом глава государства заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Фото: www. president.gov.ua/

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