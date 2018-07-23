Флот НАТО вошел в порт Одессы, как домой

Целая группа кораблей военно-морских сил четырех стран Североатлантического альянса вошла в порт Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

Согласно сообщению ВМС Украины, в порту Одессы сейчас находятся сразу несколько военно-морских кораблей из Германии, Нидерландов, Турции и Румынии. Среди них фрегаты, минный тральщик и судно обеспечения. Официальную причину визита и сроки его Военно-морские силы Украины не уточнили.

Напомним, что "Правда.Ру" писала недавно о словах президента Российской Федерации по поводу того, что последует за возможным вступлением Украины и Грузии в состав НАТО. Так, по мнению российского президента, Москва будет крайне обеспокоена подобным развитием событий. По словам Владимира Путина, непрекращающееся приближение Североатлантического альянса к границам РФ есть угроза ее национальной безопасности.

Российский политический лидер напомнил также, что по окончанию Второй мировой войны было решено, что НАТО не двинется восточнее Германии. Однако, Североатлантический альянс нарушил собственные же обещания.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Грузия добилась значительного прогресса на пути к соответствию стандартам НАТО. Тбилиси рассчитывает, что на июльском саммите Североатлантического альянса этот факт будет зафиксирован официально. Таким мнением поделился глава грузинского МИД Михаил Джанелидзе.

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