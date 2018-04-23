Глава МИД Украины Павел Климкин выступил с заявлением, что необходимо что-то делать с тем фактом, что каждый двенадцатый украинец сейчас проживает в России.
По словам Климкина, "Россия ведет против нас войну, но все равно 3 млн украинцев живут в РФ".
Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто, пояснил, что Киев уже предпринимает шаги, чтобы положение изменилось.
"Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи, и мы их отрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно 3 млн украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация", - подытожил министр.
В основном Киев рассчитывает на то, что на перераспределение украинских трудовых мигрантов за рубежом повлияет сближение Украины и ЕС.
Напомним, власти Украины в последнее время активно обсуждают идею введения визового режима с Россией, однако такая инициатива остается пока нереализованной из-за опасений ответных мер со стороны Москвы.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что мнистерство внутренних дел России намерено наказывать фирмы, которые незаконно устраивают на работу мигрантов. Соответствующие поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях.
В документе отмечается, что если с иностранцем, работающим в России, не был заключен трудовой или гражданско-правовой договор, то ему грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей и выдворение из страны.
Что касается компаний, трудоустраивающих иностранцев, у которых в миграционной карте причиной въезда в Россию не указана работа, то они либо получат штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей, либо их деятельность приостанавливается на срок до 90 дней.
Такие меры помогут усовершенствовать контроль за выполнением гражданами ЕврАзЭС положений договора о союзе, считают в ведомстве.
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