Во Львове осквернили могилу легендарного советского разведчика

В украинском городе Львове, что в народе величают столицей Западной Украины, активисты праворадикального движения "С14" осквернили могилу советского солдата, разведчика Николая Кузнецова. Вандалы вывели на надгробии желтой краской золотой тризуб и написали оскорбительные слова.

На своей официальной странице в социальной сети Facebook организация написала сообщение, в котором рассказала о том, чем же были вызваны их действия и как они относятся к самому Николаю Кузнецову. В своем сообщение представили движения "С14" заявили, что Кузнецов — никакой не герой, а палач и чекист. Также они добавили, что он уже давно был в "расстрельном списке" украинских радикалов.

Кузнецов, по мнению активистов движения, участвовал в организации провокаций, результатом которых являлась открытая конфронтация немецких оккупантов с украинскими националистами. В частности, заявили активисты, Кузнецов подбрасывал документы националистов на места убийства немецких офицеров, для того, чтобы все выглядело так, будто убийство совершили бойцы Украинской повстанческой армии.

Украинская повстанческая армия — партизанское формирование, действовавшее во времена Второй Мировой войны на территории нынешней Украины и подчинявшееся Третьему Рейху.

Организация С14, или, по-другому, "Сечь" — современное украинское праворадикальное общественное движение. Пропагандирует идеи украинского национализма. Многими социологами классифицируется как неонацистское.