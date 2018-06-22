Во Львове осквернили могилу легендарного советского разведчика

В украинском городе Львове, что в народе величают столицей Западной Украины, активисты праворадикального движения "С14" осквернили могилу советского солдата, разведчика Николая Кузнецова. Вандалы вывели на надгробии желтой краской золотой тризуб и написали оскорбительные слова.
На своей официальной странице в социальной сети Facebook организация написала сообщение, в котором рассказала о том, чем же были вызваны их действия и как они относятся к самому Николаю Кузнецову. В своем сообщение представили движения "С14" заявили, что Кузнецов — никакой не герой, а палач и чекист. Также они добавили, что он уже давно был в "расстрельном списке" украинских радикалов.
Кузнецов, по мнению активистов движения, участвовал в организации провокаций, результатом которых являлась открытая конфронтация немецких оккупантов с украинскими националистами. В частности, заявили активисты, Кузнецов подбрасывал документы националистов на места убийства немецких офицеров, для того, чтобы все выглядело так, будто убийство совершили бойцы Украинской повстанческой армии.
Украинская повстанческая армия — партизанское формирование, действовавшее во времена Второй Мировой войны на территории нынешней Украины и подчинявшееся Третьему Рейху.
Организация С14, или, по-другому, "Сечь" — современное украинское праворадикальное общественное движение. Пропагандирует идеи украинского национализма. Многими социологами классифицируется как неонацистское.
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