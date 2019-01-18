Украинский журналист назвал причины, по которым Донбасс и Крым не вернутся на Украину

Киев не сможет вернуть себе Крымский полуостров и Донбасс — уровень жизни местного населения в двух этих регионах гораздо выше, нежели на Украине.
Таким мнением поделился украинский журналист Дмитрий Гордон.
По словам Гордона, население современной Украины ежедневно ощущает отсутствие каких-либо перспектив в стране. Они, указывает украинский журналист, бегут в страны Европы и Российскую Федерацию не только из-за бедности, неустройства и недовольства, но и потому что не видят предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась. Дмитрий Гордон признался, что часто встречает за границей украинских граждан. В неформальной беседе, по его словам, они сообщают ему, что давным-давно "махнули рукой" и уехали, а те, кто остался жить на Украине, якобы живут в "плену иллюзий".
Именно поэтому, указывает Дмитрий Гордон, современная Украина не сможет вернуть себе ни Крымский полуостров, ни Донбасс. На "оккупированных" Российской Федерацией территориях, объясняет Гордон, просто-напросто легче и удобнее жить. Поэтому тамошние жители не захотят вновь становиться частью Украины. В том же, например, Донбассе, напоминает украинский журналист, местные жители получают две пенсии — и российскую, и украинскую.
Для того, чтобы вернуть себе Крым и Донбасс, делится Дмитрий Гордон, украинскому правительству необходимо думать наперед, быть хитрее и умнее. Но на Украине сегодня "мудрых мало", посетовал он.
В том, что России "аннексировала" Крым, напомним, уверены не только на Украине, но и в ряде европейских стран. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Польше считают, будто на одной только Украине геополитический аппетит действующего президента Российской Федерации Владимира Путина не заканчивается. Там уверены, что Россия в скором времени подчинит себе и Белоруссию, и Прибалтику.
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