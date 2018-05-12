Украина признала, что Крым - российский

Украина не может называть Крым своим. Такой вывод сделал Главный редактор одесского онлайн-издания "Таймер" Юрий Ткачев. Он оценил возможности Киева содержать полуостров.

По словам журналиста, Россия за пять лет (2015-2020) потратила на развитие инфраструктуры Крыма около "25 миллиардов долларов". Такие данные содержатся в постановлении правительства на реализацию федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. На Украине же в 2013 году на Крым выделили всего девять миллионов долларов, отметил Ткачев.

"Когда политические украинцы утверждают, что Крым их, спросите: а у них деньги-то на Крым есть?" — написал журналист в Facebook.

Он также предположил, что Украине не хватило бы денег, чтобы "привести в порядок" собственную инфраструктуру. Для этого, как считает журналист, потребовалось бы вкладывать в нее по десять миллиардов долларов в течение десяти лет.

"Таких денег нам вообще никто никогда не даст", — резюмировал главный редактор одесского интернет-издания.

Напомним, в январе Владимир Путин заверил, что ситуация вокруг Крыма стабилизируется. По его словам, социально-экономическое развитие республики пойдет ускоренными темпами после решения нескольких инфраструктурных вопросов и проблем.

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии. Более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. До сих пор западные социологи проводят опросы среди местных жителей, чтобы выяснить истинное отношение к присоединению.