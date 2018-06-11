ДНР: В планах Киева сбить вертолет с делегацией из ЕС

В Министерстве государственной безопасности Донецкой народной республики заявили о готовящейся провокации против них со стороны Украины. Представители ДНР считают, что украинские военнослужащие собираются сбить вертолет с европейской делегацией и обвинить в произошедшем Донецк.
По данным донецких спецслужб, Киев спланировал все до мельчайших подробностей. Известно даже, из чего планируется пальба по вертолету с делегацией из Евросоюза. Представили донецких спецслужб утверждают, что для этих целей украинские силовики используют переносной зенитный ракетный комплекс "Игла".
Напомним, что делегация ЕС по вопросам политической безопасности прибудет на Украину по приглашению президента страны Петра Порошенко. Члены делегации планируют посетить районы боевых действий для изучения ситуации на юго-востоке Украины.
Ранее "Правда.Ру" писала о состоявшемся разговоре между главами России и Украины. Путин и Порошенко обсудили ситуация в Донбассе, на Украине в целом и поделились мнениями о возможных обменах военнопленными.
Ранее стало известно, что в ДНР готовы рассмотреть вопрос о вводе миротворческих сил Организации Объединенных Наций в Донбасс.
Около 5 тысяч граждан Украины собираются посетить мундиаль в России. И, как стало известно, некоторые из них едут не для того, чтобы насладиться красивой игрой.
Около 5 тысяч граждан Украины собираются посетить мундиаль в России. И, как стало известно, некоторые из них едут не для того, чтобы насладиться красивой игрой.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.