ДНР: В планах Киева сбить вертолет с делегацией из ЕС

Фото: dnr-news.com

В Министерстве государственной безопасности Донецкой народной республики заявили о готовящейся провокации против них со стороны Украины. Представители ДНР считают, что украинские военнослужащие собираются сбить вертолет с европейской делегацией и обвинить в произошедшем Донецк.

По данным донецких спецслужб, Киев спланировал все до мельчайших подробностей. Известно даже, из чего планируется пальба по вертолету с делегацией из Евросоюза. Представили донецких спецслужб утверждают, что для этих целей украинские силовики используют переносной зенитный ракетный комплекс "Игла".

Напомним, что делегация ЕС по вопросам политической безопасности прибудет на Украину по приглашению президента страны Петра Порошенко. Члены делегации планируют посетить районы боевых действий для изучения ситуации на юго-востоке Украины.

Ранее "Правда.Ру" писала о состоявшемся разговоре между главами России и Украины. Путин и Порошенко обсудили ситуация в Донбассе, на Украине в целом и поделились мнениями о возможных обменах военнопленными.

Ранее стало известно, что в ДНР готовы рассмотреть вопрос о вводе миротворческих сил Организации Объединенных Наций в Донбасс.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook