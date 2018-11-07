Порошенко выгоняет РПЦ с Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви на вверенных ему территориях делать нечего.

Украинский президент призвал представителей РПЦ покинуть Украину и вернуться к себе на родину. "Домой, в Россию", — заявил Петр Порошенко.

Глава Украины отметил, что совсем недавно в Российской Федерации Совет Безопасности обсудил то, как можно защитить Русскую православную церковь на Украине. Петр Порошенко обсуждение таких вопросов считает недопустимым. По его словам, в Незалежной нечего делать ни РПЦ, ни вооруженным силам РФ. "Вам здесь нечего делать", — подчеркнул разозленный Петр Порошенко.

Также президент Украины подчеркнул, что его страна ждала решения Константинополя об автокефалии больше тысячи лет. Факт того, что это вот-вот свершится, говорит Порошенко, значит для современной Украины не меньше, чем провозглашение ее независимости 27 лет назад.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин сразу после своей рабочей поездки в Белоруссию собрал экстренное совещание Совета Безопасности. Отмечается, что встреча в числе прочего была посвящена и положению Русской православной Церкви на Украине на фоне решения Константинополя об автокефалии.

Фото: president. gov. ua

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