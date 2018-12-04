Порошенко объявил о "тотальной изоляции" России

Президент Украины Петр Порошенко выражает благодарность международной общественности за поддержку действий Украины в противостоянии с РФ.

Глава украинского государства убежден, что именно скоординированные действия западных партнеров придали Украине сил для борьбы с агрессивными нападками Российской Федерации.

Лидер Незалежной подчеркнул, что "тотальная изоляция" России с одной стороны, и выход Украины на позицию "активного игрока" на мировой политической арене, с другой — неоспоримые факты. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что боевая мощь Украины достаточна сильна, а значит, страна сможет сама постоять за себя в случае угрозы со стороны неприятеля. Такое заявление он сделал в эфире украинского телеканала ICTV.

"Россия сейчас находится в тотальной изоляции. Это результат нашей общей международной координации. Но подчеркиваю: свою страну мы будем защищать сами", — заключил Порошенко.

Украинский президент также добавил, что Украина имеет много "надежных союзников" и даже "сформировала мощную коалицию поддержки" в рамках многочисленных международных форумов.

Ранее изданием Правда. Ру сообщалось, что правительство Украины с подачи президента Порошенко подготовило законопроект разрыве Договора о дружбе с Россией.

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