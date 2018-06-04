Спецназ научил украинских детей, как перерезать горла

На Украине разгорелся скандал из-за "кровавого" выступления украинского спецназа. Один боец, например, одолевший соперника в бою, "перерезал" ему горло. Данное выступление состоялось на Дне защиты детей.
Случилось это в небольшом городе Энергодар Запорожской области. На мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, пригласили украинский спецназ. Публике военнослужащие были представлены как "наши защитники". Спецназовцы решили показать детям и их родителям приемы рукопашного боя.
Один из бойцов имитировал защиту от нападения противника, вооруженного ножом. Одолев оппонента, он свалил его на землю и "перерезал" горло. Но это еще не все — после произошедшего у поверженного на пол бойца начинает фонтаном бить бутафорская кровь.
Просмотревшие видеозапись происходящего, выложенную на видеохостинге YouTube, возмутились. Многие выразили мнение, что показывать перед детьми довольно жесткие приемы рукопашного боя уже крайне сомнительная инициатива, а уж "перерезать" друг другу глотки и показывать фонтаном бьющую кровь, и вовсе неприемлемо.
"Просто жесть, это же детский праздник…", — такой комментарий под видео оставил один из пользователей видеохостинга.
Также в комментариях отметили, что военнослужащие и на украинский спецназ-то не похожи. Из-за масок, закрывающих лицо, и сцен, имитирующих убийство путем рассечения горла, просмотревшие видео сравнили спецназовцев с бойцами ИГИЛ (запрещенная в РФ организация "Исламское государство" — прим.).
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