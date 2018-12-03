Исполком УЕФА запретил проводить матчи в ряде украинских регионов

Действующий президент Украины Петр Порошенко ввел в ряде регионов Украины военное положение. Аукнется это официальному Киеву, оказывается, не только в сфере геополитики, но и в спорте.

Так, европейский футбольный союз запретил проведение футбольных матчей под эгидой организации в тех украинских регионах, где на сегодняшний день действует военное положение. В организации подтвердили, что это означает перенос грядущего матча французского "Лиона" и украинского "Харькова" в рамках Лиги чемпионов в другое место.

Ранее, отметим, УЕФА уже перенесли игру полтавской "Ворсклы" и лондонского "Арсенала". Она, кстати, завершилась разгромом украинского футбольного клуба.

Напомним, что украинский президент Петр Порошенко ввел военное положение сразу в десяти регионах страны после того, как Российская Федерация задержала корабли Военно-морских сил Украины, которые незаконно пересекли ее границу. Киев же утверждает, что ни в чем не виноват и инцидент в Керченском проливе — провокация со стороны России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стали известны соперники сборной России по футболу на отборочный этап турнира Евро-2020. Так, национальная футбольная сборная встретится с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Фото: ТК "Футбол1"

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