С рейса Туркменабад - Ашхабад высадили 160 человек из-за родни президента

Вопиющий инцидент произошел недавно в Туркменистане. Так, сообщают туркменские средства массовой информации, с одного из рейсов сняли около двухсот пассажиров. Вместо них на борту полетели родственник главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
Произошла эта неприятная история в Туркменабаде, втором по величине городе Туркмении. Сообщается, что 160 человек с купленными билетам на руках не попали на свой же собственный рейс. Все из-за близкого родственника Гурбангулы Бердымухамедова, возвращавшегося с отдыха со всей своей семьей. Из-за каких-то проблем со спецрейсом, который должен был прилететь за родственниками президента, пассажирам обычного рейса не дали вылететь из аэропорта. Вместо них на самолете полетела семья родственника президента Туркмении.
По сообщению сотрудника аэропорта, пассажирам не потрудились ничего объяснить.
Стало известно, что высокопоставленная семья отдыхала в Койтендаге — популярном в Туркмении месте для отдыха. И там родственники президента смогли помешать местным жителям — те из-за их приезда столкнулись с ограничением передвижения и повышенным полицейским надзором.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как туркменские силовики подавили бунт на одном из рынков Ашхабада, столицы государства.
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