Казахстан предложили переименовать "ради исторической справедливости"

Депутат нижней палаты парламента Казахстана Азат Перуашев объявил о необходимости переименовать страну в Казахскую республику.

Азат Перуашев отдельно отметил, что речь идет именно о смене официального названия государства. Так, согласно мнению казахстанского депутата, во время дипломатических переговоров, рабочих встреч, внутригосударственных политических мероприятия, на всех картах и атласах необходимо писать "Казахская республика", а не "Казахстан".

В неформальной же обстановке, подчеркнул Перуашев, Казахстан можно будет называть Казахстаном, как раньше.

Азат Перуашев также постарался объяснить необходимость смены официального названия постсоветской республики. Так, по словам Перуашева, многие государства мира переименовывают республики по названию народа, который ее создал. Так, раз республику Казахстан создали казахи, поясняет свою позицию депутат, то и называть ее необходимо Казахской республикой.

Это вопрос исторической справедливости, резюмировал Азат Перуашев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Казахстан подписал соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки. В правительстве Российской Федерации отметили, что неприятно удивлены данной новости.

Также "Правда.Ру" писала о том, что эксперты составили список стран с самым высоким уровнем смертности от неправильного питания. Казахстан занял девятую строчку рейтинга. Примечательно, что в первой десятке списка — сплошь постсоветские республики.

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