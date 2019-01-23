Кинотеатр в Латвии оштрафовали за фильмы на русском языке

Симптоматичный инцидент произошел в Латвии, Прибалтика. Местному кинотеатру пригрозили серьезным штрафом из-за того, что там показывали фильмы на русском языке.

С такой угрозой к кинотеатру Silverscreen обратились из Центра государственного языка Латвии. Эксперты заявили, что организацию штрафовали за показ фильмов на русском языке уже целых пять раз, но кинотеатр продолжает заниматься этим. Последний раз, кстати, проступок обошелся Silverscreen в семь тысяч евро. Отныне же в Центре государственного языка Латвии намерены накладывать на кинотеатр гораздо более серьезные штрафы.

Отметим, что Silverscreen, первый частный кинотеатр в латвийском городе Даугавпилс, изначально показывал фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами. Примечательно, что это оттолкнуло местных жителей и кинотеатр начал работать себе в убыток. Тогда владельцы решили показывать картины с русским дубляжом, после чего местное население вновь вернулось в кинотеатры.

И это неудивительно — Даугавпилс является практически полностью русскоязычным городом. Так, согласно официальным данным, доля местного населения, разговаривающего на русском языке, составляет больше 50 %.

Напомним, что единственным на сегодняшний день государственным языком в Латвии является латышский.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что белорусские власти обвинили российские телеканалы в информационной атаке на страну. 2019 год в Белоруссии был объявлен годом белорусского языка — и власть порекомендовала местному населению совершенствовать свое им владение.

Также "Правда.Ру" писала о том, что в Киргизии — рекордсменке по количеству трудовых мигрантов, уезжающих на заработки в Россию — начали борьбу с русским языком. Многие в республике выступили против того, что русский язык является там официальным.

Фото: wiki. org

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