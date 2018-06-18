Врачи взбунтовались из-за нищенских зарплат. Пока в Литве...

Возможность принятия пенсионной реформы в России вызвала у общественности небывалый резонанс. Как ранее писала "Правда.Ру", первая волна протестных выступлений прокатилась по Новосибирску, Рязани и Ухте.

Недовольных хватает и в соседней с Россией Литве. Вот только если россияне обеспокоены гипотетическим худшим будущим, подданных Литвы беспокоят более насущные проблемы.

Вслед за гражданами Российской Федерации на улицы Литвы также хотят выйти недовольные. Литовские врачи приняли решения объявить забастовку из-за низкой заработной платы. Ранее в министерстве здравоохранения Литвы пообещали поднять зарплату работникам медицинской сферы аж на 20 процентов с 1 мая. Однако, получив зарплату за указанный месяц, литовские врачи вознегодовали — оплата труда осталась прежней.

Выяснилось, что повышение заработной платы коснется не всех, а лишь представителей низшего медицинского персонала.

Литовские врачи объявили о решении провести забастовку. Подобного рода демонстрация уже проходила в апреле текущего года. Тогда литовцы требовали от правительства ежегодного увеличения заработной платы на 30 процентов до того момента, как она достигнет уровня двух с половиной тысяч евро до вычета налогов.

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