Лукашенко заподозрил Россию в желании присоединить Белоруссию

В последнее время в Европе все чаще и чаще обвиняют Российскую Федерацию в агрессии и считают, что она продолжает оккупационную политику, проводимую якобы Советским Союзом. Так, волна подобных настроений дошла, по-видимому, и до братских республик.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация угрожает независимости государства. В ближайшие годы Россия собирается совершить налоговый маневр в нефтяной отрасли — постепенно обнулить экспортные ставки на нефть. Российская сторона, указывает Александр Лукашенко, пообещала Белоруссии за это солидную компенсацию. Но только в том случае, сетует глава государства, если белорусское правительство согласится на более глубокую интеграцию в Российскую Федерацию.

Действующий президент Белоруссии рассматривает в этом угрозу суверенитета вверенных ему территорий. Александр Лукашенко пообещал, что не допустит этого. Любопытно, что глава государства не уточнил, от кого именно он получил подобного рода предложения.

Отметим, что совсем недавно Александр Лукашенко смеялся в ответ на вопрос о вхождении Белоруссии в состав Российской Федерации. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по признанию самого Лукашенко, его такие предположения откровенно смешат.

Фото: president. gov.by

Читайте также:

Батька мечется. До чего доскачется? | Правда. Ру