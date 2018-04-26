Британский суд приговорил к смерти тяжелобольного ребенка

Британский апелляционный суд фактически вынес приговор тяжелобольному ребенку, запретив родителям Алфи Эванса вывозить его в Италию на лечение.

Медики Италии утверждают, что у ребенка есть шанс на выздоровление, мальчик даже получил итальянское гражданство, а отпустить Алфи на лечение просил сам Папа Римский.

Как заявил журналист "Фокс ньюс" Мэтт Уолш, "я не понимаю, почему суд так наказывает родителей и ребенка. Они ведь не совершили никаких преступлений, они всего лишь борются за жизнь. Это ужасно".

Согласно британским законам, больных детей запрещено увозить на лечение в другие страны. Напомним, год назад прогремела не менее ужасная история малыша Чарли Гарда, которого могли вылечить в Америке.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в одном из детских садов Санкт-Петербурга произошла трагедия. Там по неизвестным пока причинам скончался 6-летний ребенок. "Установлено, что днем 11 февраля в связи с плохим самочувствием ребенка директором детского сада была вызвана бригада скорой помощи, однако, несмотря на предпринятые меры, девочка скончалась", - сообщает пресс-служба ГСУСК по Санкт-Петербургу. Что могло привести к смерти девочки в детском саду предстоит выяснить следователям и врачам.

Кроме того, причины смерти 14-летней школьницы выясняют следователи города Уяр Красноярского края. Родственники девочки настаивают на том, что была допущена врачебная ошибка. 14-летняя сибирячка умерла, так и не попав на прием к врачу: не было талончиков. По предварительному заключению патологоанатома, школьница четыре дня страдала от сепсиса. В СК сообщили: "Следствию предстоит установить качество и своевременность оказания медицинской помощи врачом-хирургом и врачами "скорой помощи". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела".

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