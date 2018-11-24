Литовский президент рассказала о хаосе в Великобритании

Не так давно Великобритания заявила о своем намерении выйти из Евросоюза. С тех пор в стране политический хаос.

Так, во всяком случае, считает действующий президент Литвы Даля Грибаускайте. По словам национального лидера прибалтийского государства, существующее сегодня соглашение между официальным Лондоном и руководством Евросоюза всецело и полностью устраивает Литву. Без ложной скромности Даля Грибаускайте заявила, что литовское правительство сделало все возможное для того, чтобы граждане Литвы не почувствовали негативного эффекта от выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Ситуация сложная, признала литовский президент, но всем необходимо "не реагировать, не дрожать, а делать то, что должно", подчеркнула она.

Напомним, что Даля Грибаускайте занимает пост президента Литовской республики с 2009 года. За время своего правления прибалтийским государством Грибаускайте запомнилась в первую очередь своей активной и четкой антироссийский позицией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Прибалтика готовится сделать все возможное для того, чтобы армии стран-участниц Североатлантического альянса с легкостью передвигались по ее территориям. Все для того, говорят тамошние руководители, чтобы в случае чего защититься от агрессии Российской Федерации.

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