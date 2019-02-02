В ближайшие дни Македония станет членом НАТО

Протокол о вступлении Македонии в Североатлантический альянс будет подписан буквально через несколько дней, 6 февраля 2019 года.

Об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, что на сегодняшний день в состав Североатлантического альянса входит 29 государств — от мощных Соединенных Штатов Америки на Западе до скромной и кризисной Черногории на востоке Европы. Представители всех стран-участниц альянса встретятся 6 февраля, чтобы официально оформить вступление в НАТО тридцатого члена политического блока Македонии.

Отметим, что македонскую сторону на встрече будет представлять глава Министерства иностранных дел страны Никола Димитров.

Напомним, что Македония смогла открыть себе дорогу в Североатлантический альянс и Европейский союз лишь недавно, летом минувшего года. Тогда государство подписало соглашение с Грецией, разрешив многолетний спор о названии страны. Отныне государство носит название Республика Северная Македония.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Соединенных Штатов Америки поддержало закон о переименовании Македонии и отметило "мудрость и дальновидность" официального Скопье. Тогда госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что этим Македония заслужила членство в ЕС и НАТО.

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