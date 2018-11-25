Мнение: противники "Северного потока-2" хотят лишь понравиться США

Страны, выступающие против строительства газопровода "Северный поток-2", поддерживают любые шаги против Российской Федерации и всего лишь хотят понравиться Соединенным Штатам Америки.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Сегодня, пояснил свою точку зрения глава российского национального дипломатического ведомства, целый ряд западных государств во главе с Соединенными Штатами Америки придерживается четкой антироссийской позиции. Многие страны Европы, подчеркнул Сергей Лавров, пытаются под этот политический вектор подстроиться, не имея, в общем-то, никаких конкретных претензий к "Северному потоку-2", который призван соединить между собой Российскую Федерацию и Германию.

Напомним, что строительство "Северного потока-2" уже идет полным ходом. Среди противников амбициозного совместного проекта Москвы и Берлина помимо США числятся Украина, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Венгрия и Дания. Буквально на днях этот список пополнила Словакия, до этого выступающая за строительство газопровода.

Сторонниками же проекта на сегодняшний день являются Великобритания, Нидерланды, Австрия, Франция, Чехия, Финляндия, Швейцария, Мальта и Норвегия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, будто Соединенные Штаты Америки подстегивают военную деятельность у границ России в Европе.

Фото: Fotodom. ru

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