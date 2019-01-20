Елизавета II попалась на нарушении английских законов

Королева Великобритании Елизавета II нарушила законы собственной страны, находясь за рулем своего автомобиля без ремня безопасности. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
В интернете появились снимки Елизаветы II, которая ведет свою машину, не пристегнув ремень безопасности. Данный инцидент случился через день после того, как ее супруг 97-летний герцог Эдинбургский Филипп попал в ДТП. Авария произошла в графстве Норфолк. Принц Филипп находился в Range Rover, который в результате ДТП перевернулся. Супруг королевы не пострадал, а два человека из другой машины получили небольшие травмы.
Королева Великобритании обладает полным иммунитетом и не может подвергаться преследованию и штрафам, так как обвинения выдвигаются от имени самок королевы. Лишиться водительских прав Елизавета II тоже не может, так как получила их еще во время Второй мировой войны и для нее этот документ необязателен.
Данные правила не касаются ее супруга Филиппа. Он может быть лишен водительского удостоверения после расследования аварии с его участием.
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