В Хорватии пришли к выводу, что Европе необходимо сближаться с Россией и прекратить "вассальные отношения" с Вашингтоном.
Журналисты Advance напомнили, что несколько дней назад Жан-Клод Юнкер потребовал остановить "демонизацию" России. Журналисты отмечают, что это важно не только для РФ, но и для Европы.
В материале звучит вывод, что Евросоюз должен "выйти из тени" США и начать сотрудничать с Россией.
Однако пока этот процесс только начинается и совершенно непонятно, произойдет ли его "развитие". Это зависит еще и от действий Дональда Трампа, который пока своими пошлинами старательно отталкивает от себя Европу.
Да и в самой Европе нет нужного англосаксам единства, пишут эксперты, Это бросалось в глаза уже в "деле Скрипаля". Тогда только Великобритания и США охотно выслали российских дипломатов, а вот остальные страны континента последовали за Лондоном и Вашингтоном весьма неохотно.
Что показательно, Австрия и Венгрия вообще наотрез отказались портить отношения с Россией. Стоит также учитывать, что Вашингтон сейчас еще и поглощен своей торговой войной с Китаем. К тому же это противостояние настолько напряженное, что отвлекает США от европейских "проблем", где уже во весь рост встает проблема "Северного потока-2".
Особенно заинтересована в этом газопроводе Германия, которая дает понять Вашингтону, что не будет отказываться от проекта из-за каких-то американских громких заявлений и угроз, подытожили журналисты.
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