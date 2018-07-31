Пентагон доверит компьютеру выбор целей на поле боя

Технология искусственного интеллекта будет применяться и в военном деле. Министерство обороны США заключило пятилетний контракт на сумму $885 млн на разработку соответствующей программы. Инновация направлена на усиление военного потенциала страны и ведение более эффективной борьбы с конкурентами - Россией и Китаем, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Заявление о внедрении новой технологии сделал Джош Салливан, вице-президент фирмы Booz Allen Hamilton, выполняющей заказы для Пентагона. Контракт призван переложить часть рутинных и энергозатратных задач на компьютер, и тем самым дать американским военнослужащим время на решение более важных проблем, отметил вице-президент компании.
Сотни военных должны распознавать вражеские или представляющие угрозы цели по видео с камер наблюдения, прикрепленных в том числе к боевой технике. Технология искусственного интеллекта способна освободить военных от этой работы, так как она может анализировать параллельно 15 потоков видео и различать военные объекты.
"Часть задачи состоит в том, чтобы обеспечить доступ нашего правительства к наилучшим технологиям и применять их со всей должной ответственностью ради наших граждан и бойцов", - подчеркнул Салливан.
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